Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова выходит из президентского Совета по правам человека

Это связано со сменой руководства и изменениями в составе СПЧ, подтвердила она «Эху». Накануне президент Владимир Путин отправил в отставку главу Совета Михаила Федотова и назначил на этот пост секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Также президентским указом из СПЧ исключены руководитель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман, секретарь комиссии по избирательным правам Илья Шаблинский, правозащитник Евгений Бобров. Как отметила Морщакова, все они занимали критическую позицию по отношению к власти.