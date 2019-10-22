Министерство обороны США готовит планы быстрого вывода войск из Афганистана

Это сделано на случай, если такое решение примет американский президент Дональд Трамп, рассказали телеканалу NBC три нынешних и бывших чиновника министерства обороны страны. По их словам, такое планирование является скорее профилактической мерой. В свою очередь официальные лица говорят, что Трамп давно обещал вывести американских военнослужащих из Афганистана.