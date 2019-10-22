Один из обвиняемых в поджоге московского офиса «Единой России» уехал из страны

Алексей Кобаидзе находился под подпиской о невыезде. О том, что он покинул территорию России, рассказал его адвокат. Другой фигурант дела – аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов находится в СИЗО, а Елена Горбань — под подпиской о невыезде. Все они обвиняются в хулиганстве. Мифтахов обвинения отвергает.