Один из обвиняемых в поджоге московского офиса «Единой России» уехал из страны

Алексей Кобаидзе находился под подпиской о невыезде. О том, что он покинул территорию России, рассказал его адвокат. Другой фигурант дела – аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов находится в СИЗО, а Елена Горбань — под подпиской о невыезде. Все они обвиняются в хулиганстве. Мифтахов обвинения отвергает.
2019-10-22T04:04:00+03:00
2019-10-22T04:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 октября 2019
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