Мать осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар просит российского президента помиловать ее дочь

В своем обращении Яффа Иссахар отмечает, что ее ребенок уже полгода сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Ранее с просьбой о ее помиловании к президенту Владимиру Путину обращались израильский коллега Реувен Ривлин, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Судья Химкинского суда Павел Чередниченко приговорил Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии по статье о контрабанде наркотиков. Девушка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве, а в аэропорту Шереметьево, по данным следствия, в ее багаже обнаружили запрещенное вещество.
2019-10-22T04:04:00+03:00
2019-10-22T04:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 октября 2019
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