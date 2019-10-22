Около 50 человек пострадали от выброса вредных веществ в киевском аэропорту Борисполь

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, один пострадавший госпитализирован. Накануне посетители аэропорта стали жаловаться на резкий запах аммиака. В администрации воздушной гавани сказали, что произошел выброс вредных веществ при обработке полей. Работа терминалов была приостановлена.