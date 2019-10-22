Около 50 человек пострадали от выброса вредных веществ в киевском аэропорту Борисполь

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, один пострадавший госпитализирован. Накануне посетители аэропорта стали жаловаться на резкий запах аммиака. В администрации воздушной гавани сказали, что произошел выброс вредных веществ при обработке полей. Работа терминалов была приостановлена.
2019-10-22T04:04:00+03:00
2019-10-22T04:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 октября 2019
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