В Боливии возобновили подсчет голосов на президентских выборах

И теперь, как утверждает Высший избирательный суд республики, действующий президент Эво Моралес близок к тому, чтобы победить в первом туре. Подсчет был остановлен сутки назад, когда обработали 83% бюллетеней, и у главы государства было мало шансов на победу в первом туре. В итоге у здания избирательной комиссии собрались сторонники оппозиции, полиция, как передает агентство Reuters, применила слезоточивый газ. Эво Моралес возглавляет Боливию уже 13 лет.
2019-10-22T04:04:00+03:00
2019-10-22T04:04:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 октября 2019
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