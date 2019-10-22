В Боливии возобновили подсчет голосов на президентских выборах

И теперь, как утверждает Высший избирательный суд республики, действующий президент Эво Моралес близок к тому, чтобы победить в первом туре. Подсчет был остановлен сутки назад, когда обработали 83% бюллетеней, и у главы государства было мало шансов на победу в первом туре. В итоге у здания избирательной комиссии собрались сторонники оппозиции, полиция, как передает агентство Reuters, применила слезоточивый газ. Эво Моралес возглавляет Боливию уже 13 лет.