Конституционный суд России рассмотрит вопрос о праве жертв политических репрессий на жилье в Москве

Заявительницами выступают Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева. Они родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители. И теперь добиваются получения жилья в столице, где их семьи жили до репрессий. Женщины оспаривают статьи закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» и статьи закона Москвы «Об обеспечении права жителей города на жилые помещения».
2019-10-22T03:03:00+03:00
2019-10-22T03:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 22 октября 2019
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