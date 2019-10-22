Конституционный суд России рассмотрит вопрос о праве жертв политических репрессий на жилье в Москве

Заявительницами выступают Алиса Мейсснер, Елизавета Михайлова и Евгения Шашева. Они родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители. И теперь добиваются получения жилья в столице, где их семьи жили до репрессий. Женщины оспаривают статьи закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» и статьи закона Москвы «Об обеспечении права жителей города на жилые помещения».