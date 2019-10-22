Посольство России в Чехии отвергает обвинения в поддержке т.н. «сети ФСБ» в республике

Представитель дипмиссии сказал изданию РБК, что высказывания главы чешской спецслужбы Михаила Коуделки не имеет ничего общего с действительностью. Руководитель ведомства безопасности накануне на слушаниях в парламенте республики утверждал, что его подчиненные раскрыли разведывательную сеть, которую якобы организовала российская ФСБ. По его словам, к такой деятельности причастно также российское посольство.