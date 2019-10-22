Госдепартамент США утверждает, что взрыв на полигоне в Нёноксе произошел, когда ракету поднимали со дна

Там она пролежала почти год после неудачного испытания, сказал заместитель помощника госсекретаря Томас Динанно в интервью газете The Washington Times. Американская администрация, по его словам, подозревает российское руководство в попытке скрыть информацию о случившемся. В «Росатоме» ранее говорили, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибли семь человек. Власти признавали, что радиационный фон после ЧП кратковременно вырос, но затем нормализовался.