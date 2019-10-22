Три человека были задержаны на слушании по продлению срока ареста фигуранту т.н. «московского дела»

Двое молодых людей и одна девушка принесли в Басманный суд наручники и заковали себя в них. Таким образом они выразили поддержку арестованному Никите Чирцову. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Он обвинения отвергает. Чирцов был задержан в Минске, и позже самостоятельно вернулся в Москву, где сутки спустя его задержали сотрудники внутренних органов. Судья Юлия Сафина продлила накануне ему арест.
2019-10-22T03:03:00+03:00
2019-10-22T03:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 22 октября 2019
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