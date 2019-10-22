В Кремле объяснили ротацией смену главы президентского Совета по правам человека

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе СПЧ. Вместо Михаила Федотова руководителем назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. В состав совета включены исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и еще несколько человек. В то же время из состава СПЧ были выведены сам Федотов, председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, глава комиссии по избирательным правам Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман. Они не раз высказывались критически в адрес властей.
2019-10-22T03:03:00+03:00
2019-10-22T03:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 22 октября 2019
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