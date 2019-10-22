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02:03, 22 октября 2019

Главная церемония по случаю вступления на престол нового императора пройдет сегодня в Японии

В императорском дворце в Токио сначала пройдут религиозные обряды, после на трон взойдет 59-летний император Нарухито. Он зачитает речь, в которой объявит о вступлении на престол. Далее премьер-министр Синдзо Абэ поздравит монарха от имени японского народа Японии. Вечером для приглашенных будет устроен банкет. Для участия в торжествах в столицу Японии прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств.



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