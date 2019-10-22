Главная церемония по случаю вступления на престол нового императора пройдет сегодня в Японии

В императорском дворце в Токио сначала пройдут религиозные обряды, после на трон взойдет 59-летний император Нарухито. Он зачитает речь, в которой объявит о вступлении на престол. Далее премьер-министр Синдзо Абэ поздравит монарха от имени японского народа Японии. Вечером для приглашенных будет устроен банкет. Для участия в торжествах в столицу Японии прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств.
2019-10-22T02:03:00+03:00
2019-10-22T02:07:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523533-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:03, 22 октября 2019
Загрузка комментариев...