Главная церемония по случаю вступления на престол нового императора пройдет сегодня в Японии

В императорском дворце в Токио сначала пройдут религиозные обряды, после на трон взойдет 59-летний император Нарухито. Он зачитает речь, в которой объявит о вступлении на престол. Далее премьер-министр Синдзо Абэ поздравит монарха от имени японского народа Японии. Вечером для приглашенных будет устроен банкет. Для участия в торжествах в столицу Японии прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств.