Почти у половины российских семей есть средства лишь на еду и одежду

И их число растет второй квартал подряд, приводит издание РБК данные Росстата. В то же время в службе говорят, что увеличилось количество семей, которые могут позволить себе еще и товары длительного потребления. Таких сейчас почти треть. Еще в Росстате считают, что доля тех, кому хватает денег на еду и одежду, выросла за счет сокращения количества самых малообеспеченных категорий домохозяйств.