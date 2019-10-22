Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, уверен госсекретарь Майк Помпео

В интервью телеканалу CNBC глава американского внешнеполитического ведомства сказал, что Вашингтон предпочитает «мир войне». Однако Белый дом готов действовать, если это потребуется, подчеркнул Помпео. Ранее сам Трамп раскритиковал военную операцию Турции в Сирии. Он даже пригрозил, что турецкая экономика может быть разрушена.
2019-10-22T02:03:00+03:00
2019-10-22T02:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 22 октября 2019
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