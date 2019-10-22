Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, уверен госсекретарь Майк Помпео

В интервью телеканалу CNBC глава американского внешнеполитического ведомства сказал, что Вашингтон предпочитает «мир войне». Однако Белый дом готов действовать, если это потребуется, подчеркнул Помпео. Ранее сам Трамп раскритиковал военную операцию Турции в Сирии. Он даже пригрозил, что турецкая экономика может быть разрушена.