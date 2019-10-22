Британский парламент сегодня может проголосовать по проекту сделки о выходе из Евросоюза

Этого накануне не исключил лидер Палаты общин и член правительства Джейкоб Рис-Могг. Он добавил, что к пятнице кабинет министров рассчитывает провести через Палату общин все законы, которые необходимы для осуществления Brexit в срок — до 31 октября. Британская пресса пишет, что премьер Борис Джонсон обладает достаточной поддержкой для утверждения проекта сделки. Между тем накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу не разрешил вновь поставить проект соглашения с ЕС на голосование. Он потребовал, чтобы сначала были приняты необходимые законы.