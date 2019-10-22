Лидер израильского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц получит шанс сформировать новое правительство страны

Ему, как ожидается, предоставит такое право президент Реувен Ривлин. Накануне действующий премьер Биньямин Нетаньяху отказался от попыток договориться о коалиции после почти месяца переговоров. У блока «Кахоль-Лаван» и партии Ликуд Нетаньяху почти одинаковое количество мест в парламенте – 33 и 32 соответственно. Как передает агентство ТАСС, вместе с вероятными союзниками по коалиции ни одна из этих политических сил пока не набирает необходимого количества голосов депутатов для утверждения нового правительства.
2019-10-22T01:03:00+03:00
2019-10-22T01:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 22 октября 2019
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