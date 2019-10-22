Глава Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию, Иран и Китай в попытках повлиять на выборы президента США

Он заверил, что его компании удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства. Накануне представители социальной сети объявили о том, что удалили четыре группы аккаунтов в Facebook и Instagram. Это произошло в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы. Одна из групп, по словам представителей компании, была связана с т.н. «фабрикой троллей», которую Вашингтон обвиняет во вмешательстве в выборы 2016 года. Представитель российского МИДа Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что считает слова Цукерберга о вмешательстве примером «недостоверных новостей».