Учения по т.н. «Закону об изоляции Рунета», должны будут проходить в России не реже раза в год

Об этом говорится в новом постановлении правительства, которое вступит в силу в ноябре. К учениям будут привлекаться операторы связи, владельцы сетей и точек обмена трафиком, организаторы распространения информации в интернете, Минкомсвязи, ФСБ и другие ведомства. Закон о суверенном Рунете президент Владимир Путин подписал весной. Он требует от компаний устанавливать специальные технические средства, которые будут ограничивать распространение запрещенных в России данных. Там также говорится, что в некоторых ситуациях Роскомнадзор начнет самостоятельно управлять российским сегментом интернета.
2019-10-22T01:03:00+03:00
2019-10-22T01:05:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523515-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:03, 22 октября 2019
Загрузка комментариев...