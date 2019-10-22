Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает «мир войне». Об этом сказал в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майк Помпео. При этом он отказался озвучить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность «нежеланием лезть вперед президента».

Ранее в понедельник Трамп пригрозил Анкаре пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны. Неделю назад глава Белого дома уже ввел санкции против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.