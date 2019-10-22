Основатель Facebook Марк Цукерберг заподозрил Россию, Китай и Иран в попытке вмешательства в предстоящие в США выборы

Об этом свидетельствуют обнаруженные сети аккаунтов, сказал он в интервью NBC.

Ранее в понедельник Facebook сообщил о блокировке четырех групп учетных записей из Ирана и России, которые, по данным соцсети, участвовали в кампаниях вмешательства в политику США и других странах мир. Сотрудники компании нашли у этих аккаунтов связи с российским «Агентством интернет-исследований» Евгения Пригожина, которую называют «фабрикой троллей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Цукерберга фейковой новостью.