В Басманном суде накануне трое активистов приковали себя наручниками

Инцидент произошел во время заседания по продлению ареста фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова.

Трое людей, приковавших себя наручниками в здании суда, были задержаны. Как пишет интернет-издание «МБХ-Медиа», сначала перфоманс с наручниками устроили двое молодых людей – Дмитрий Посицельский и Матвей Заславский. Приставы смогли подобрать ключ, но во время составления протокола наручники взяла неизвестная женщина и заковала себя в них. Ее также задержали, но в итоге всех троих отпустили без протоколов. При этом приставы забрали наручники. Активисты в ответ заявили, что собираются написать заявление о краже.

Инцидент произошел в то же время, когда в Басманном суде проходило заседание по продлению ареста фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова. Еще трех человек вывели из здания за лозунги в поддержку обвиняемого.

Арест Чирцову был продлен до 27 января 2020 года. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти за то, что он толкнул полицейского во время акции протеста 27 июля.