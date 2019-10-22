Новый глава СПЧ Валерий Фадеев намерен в своей деятельности сделать акцент на социальных правах

Он считает, что они недостаточно заметны в общественно-политическом поле. «В стране очень много неравенства, особенно в небольших городах, в депрессивных регионах. У людей очень мало возможностей реализовать свои права — на достойную оплату труда, на жилье, на медицинское обслуживание», — сказал Фадеев в интервью газете «Коммерсантъ». Он отметил, что это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод. Ранее Фадеев сообщил «Интерфаксу», что на посту главы СПЧ намерен сделать акцент на развитии гражданского общества, а также усилить взаимодействие совета с Общественной палатой России. Он также сказал, что на ближайшем заседании Совета намерен обсудить «московское дело» и поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они игнорируют обращения потерпевших на прошедших летом протестных акциях.



В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года. В качестве причины назван его 70-летний возраст — предельный для госчиновника. Секретарь Общественной палаты и бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев назначен на его место. Кроме того, из состава Совета исключены пять человек, в том числе и Федотов, а трое включены. После этого об уходе из СПЧ объявила бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова.

Замена членов СПЧ может быть связана с незаинтересованностью администрации президента в предложениях Совета. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из исключенных членов СПЧ Евгений Бобров.

Евгений Бобров отметил, что костяк Совета остался прежним, и это дает надежду на благополучное продолжение работы органа.