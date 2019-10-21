Депутат парламента Бангладеш Таманна Нусрат наняла 8 двойников, чтобы они сдавали за нее экзамены в университете

От ее имени они успели пройти, по меньшей мере, 13 тестов, — сообщает Гардиан. О мошенничестве стало известно после того, как журналист местного телеканала столкнулся с одним из двойников, когда сам пришел на экзамен. По словам сотрудника университета, нанятые женщины ходили в окружении охраны и все знали, что они подставные, однако никто на это не жаловался, поскольку у Нусрат очень влиятельная семья. После того, как эта информация стала достоянием общественности, депутата из университета исключили.