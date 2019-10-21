В столице Чили вновь ввели комендантский час

Власти страны принимают эту меру уже третий день подряд из-за акций протеста, которые переросли в беспорядки. Об этом говорится в твиттере вооруженных сил республики. По данным радиостанции «Био-био», передвижение по городу ночью будет также ограничено еще в нескольких городах.

Акции протеста продолжаются в Чили уже неделю. Они начались после повышения стоимости проезда в метро. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера решил отменить это решение и ввести чрезвычайное положение в столице и ряде других городов.