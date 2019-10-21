Басманный суд на три месяца продлил арест фигуранту «московского дела» Никите Чирцову

Он находится под стражей с начала сентября по обвинению в применении неопасного насилия к представителю власти в ходе акции 27 июля. Чирцова задержали в Минске и выслали в Россию. Спустя два дня после возвращения в Москву его задержала столичная полиция. Сегодня во время заседания по продлению ареста трое человек в зале суда заковали себя в наручники в знак протеста против преследования Чирцова. Их и еще троих приставы задержали, но затем отпустили без составленгия протоколов, изъяв наручники. Теперь, по данным МБХ-медиа, активисты намерены писать заявление о краже.
2019-10-21T23:00:00+03:00
2019-10-21T23:02:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:00, 21 октября 2019
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