Басманный суд на три месяца продлил арест фигуранту «московского дела» Никите Чирцову

Он находится под стражей с начала сентября по обвинению в применении неопасного насилия к представителю власти в ходе акции 27 июля. Чирцова задержали в Минске и выслали в Россию. Спустя два дня после возвращения в Москву его задержала столичная полиция. Сегодня во время заседания по продлению ареста трое человек в зале суда заковали себя в наручники в знак протеста против преследования Чирцова. Их и еще троих приставы задержали, но затем отпустили без составленгия протоколов, изъяв наручники. Теперь, по данным МБХ-медиа, активисты намерены писать заявление о краже.