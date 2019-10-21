В Кремле объяснили перестановки в Совете по правам человека необходимостью ротации

Ранее президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова, возглавлявшего Совет с 2010 года. В качестве причины названо достижение предельно для госчиновника возраста – 70— лет. На его место назначен секретарь Общественной палаты и бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев.

Кроме того, из состава Совета исключены пять человек, в том числе и Федотов, а трое включены.

После этого бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова сама объявила об уходе из СПЧ.



Президентский Совет по правам человека может сместить свои рабочие приоритеты от правозащитной деятельности в сторону других направлений. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Константин Ремчуков назвал нового главу СПЧ Валерия Фадеева нормальным, вменяемым человеком с одной отличительной особенностью – симпатией к президенту.