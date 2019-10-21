«Фейсбук» удалил 4 группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации

«Фейсбук» удалил четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США. Об этом говорится в сообщении вице-президента соцсети Гая Розена, размещенном на сайте американской компании. Как утверждается, владельцы данных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в США, Северной и Латинской Америке. Решение о блокировке основывалось не на содержании публикаций, а на поведении владельцев учетных записей в социальной сети.