«Фейсбук» удалил 4 группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации

«Фейсбук» удалил четыре группы аккаунтов из России и Ирана в рамках совершенствования методов противодействия дезинформации и влиянию на избирательные процессы в США. Об этом говорится в сообщении вице-президента соцсети Гая Розена, размещенном на сайте американской компании. Как утверждается, владельцы данных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в США, Северной и Латинской Америке. Решение о блокировке основывалось не на содержании публикаций, а на поведении владельцев учетных записей в социальной сети.
2019-10-21T22:33:00+03:00
2019-10-21T22:33:47+03:00
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22:33, 21 октября 2019
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