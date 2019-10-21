8 человек отравились на Орском нефтеперерабатывающем заводе

Двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве. По данным пресс-службы предприятия, инцидент произошел на установке гидроочистки дизельного топлива при проведении ремонтных работ.