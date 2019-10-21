Учения по изоляции Рунета будут проводиться не реже одного раза в год

Постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Целью учений названы «обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории России», а также «отработка механизмом восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций». Учения будут проводиться по плану Минкомсвязи, согласованным с силовыми ведомствами и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Постановление вступит в силу с 1 ноября.
2019-10-21T22:30:00+03:00
2019-10-21T22:31:11+03:00
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22:30, 21 октября 2019
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