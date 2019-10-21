Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог договориться о формировании правительства

Он сообщил об этом президенту страны Реувену Ривлину и вернул ему мандат. Нетаньяху сделал свое заявление за два дня до истечения предельного срока, которым располагал для создания правительственной коалиции. Глава государства объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу. Осенью в Израиле прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Как пишут израильские СМИ, Ганц так же, как и Нетаньяху, может столкнуться с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.
2019-10-21T22:04:00+03:00
2019-10-21T22:04:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523481-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:04, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Запах прав человека улетучивается из Совета по защите прав человека Эта пощечина – месть тишайшему Федотову и наиболее активным членам Совета за открытую правозащитную работу. Всем показано: реальная правозащитная деятельность никоим образом не должна ассоциироваться с президентом Путиным. Как говорится, близко не подходите…