Z Архив новостей новости
5 1 6 244
22:04, 21 октября 2019

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог договориться о формировании правительства

Он сообщил об этом президенту страны Реувену Ривлину и вернул ему мандат. Нетаньяху сделал свое заявление за два дня до истечения предельного срока, которым располагал для создания правительственной коалиции. Глава государства объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу. Осенью в Израиле прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Как пишут израильские СМИ, Ганц так же, как и Нетаньяху, может столкнуться с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник обретения и сравнения Сегодня евреи отмечают Симхат-Тора, в буквальном переводе – «Радость Торы» — праздник завершения годового цикла чтения Книги. Это единственный еврейский религиозный праздник, традицию отмечания которого ввели русские евреи…

5 165 6 7709 20.10
Kпраздники, общество, мнения
Голосование
5 90 6 6736 15.10
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

+ Что я думаю про последние действия Зеленского Что я думаю про последние действия Зеленского Украине нужны две вещи. 1. Мир. Чтобы не было войны. 2. Чтобы не было России. Чтобы Россия отвяла. Никакого вмешательства России в украинские дела…

5 116 6 10192 12:32
Kукраина, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

+ Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Это вызвало неоднозначную реакцию в Белоруссии, многие хотели бы видеть у себя памятники своим национальным героям…

5 137 6 12310 15.10
8читать ;смотреть
Kбелоруссия, памятники, общество, пушкин, видео, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Этот суд – показуха» «Этот суд – показуха» Интервью матери израильтянки, приговоренной к 7,5 годам за контрабанду гашиша…

5 175 6 16804 16.10
8читать ;смотреть
Kизраиль, сша, наркотики, политика, мнения
Новости

Во время военных учений, которыми руководили Владимир Путин, произошла нештатная ситуация В Министерстве обороны эту информацию не прокомментировали

5 64 6 6425
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

55 лет назад Ну нет при Путине образа будущего, вот ведь незадача…

5 264 6 31789 15.10
Kполитика, общество, путин, власть, события
Блоги

На Лубянке у здания ФСБ проходят пикеты, приуроченные к годовщине арестов по делу «Сети» Напомним, одиннадцать человек в Пензе и Петербурге обвиняют в участии в террористическом сообществе…

5 41 6 5720 19.10
Kобщество, фото, протесты, суды, фсб, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Михаил Федотов. Человек на своем месте Михаил Федотов. Человек на своем месте Известие о том, что Михаил Александрович Федотов, советник президента и глава президентского Совета по правам человека, может уйти в отставку, потому что ему уже исполнилось 70 лет, очень взбудоражило общество…

5 61 6 8637 20.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, чиновники, события
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Мартынов: Трудно осуждать Айдара Губайдулина И в этой ситуации ты уже посидел в тюрьме, ты уже все понюхал, все понимаешь про это. Ты видел, что закон тебя вообще не защищает…

5 55 6 7825 18.10
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Запах прав человека улетучивается из Совета по защите прав человека Эта пощечина – месть тишайшему Федотову и наиболее активным членам Совета за открытую правозащитную работу. Всем показано: реальная правозащитная деятельность никоим образом не должна ассоциироваться с президентом Путиным. Как говорится, близко не подходите…

5 56 6 7987 18:10
Kобщество, правозащита, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

За проезд! Отступать любым властям страшно, а применять в ответ на протесты насилие тоже стремно. Как далеко вы готовы зайти? И всегда нужно помнить, что какой бы ни была армия – народа всё равно больше. А пружину невозможно бесконечно удерживать в сжатом виде…

5 60 6 8706 18:37
Kобщество, беспорядки, цены, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

У нас снова обыск А кто будет бороться с преступностью, если только по сфабрикованному «делу ФБК» работают 112 следователей по особо важным делам и бесчисленное количество охламонов в масках?..

5 56 6 8856 15.10
Kнавальный, политика, общество, события
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Перемирие Ночь с 14 на 15 октября была решающей для судьбы и украинского государства, и лично президента Зеленского…

5 416 6 66783 18.10
Новости

РБК сообщает еще об одном сбое на командно-штабных учениях «Гром – 2019», на которых присутствовал Владимир Путин Ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки…

5 34 6 5596
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Кому нужна такая ООН? Венесуэла добилась в ООН того, что считалось невозможным: места в Совете по правам человека, и это несмотря на сокрушительный доклад, опубликованный Мишель Бачелет, Верховного комиссара ООН…

5 35 6 5938 18.10
Kполитика, оон, общество, венесуэла, мнения

Популярное за неделю

Новости

На учениях с участием президента Владимира Путина произошла внештатная ситуация При запуске баллистической ракеты произошел сбой

5 49 6 18588
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Население загламуренное-то загламуренное, но оно кровожадным осталось. Сейчас требует возрождения смертной казни. И чего бы, собственно говоря, ее не возродить? Власти это так мало составляет труда, а публике так много приносит удовольствия…

5 75 6 99616 16.10
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
5 90 6 6898 15.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Очередной путинский прорыв Ложь, сокрытие реальных масштабов бедствия, уход от ответственности реальных высокопоставленных виновников и отсутствие «работы над ошибками» — это вообще фирменный стиль путинского правления…

5 259 6 149242 19.10
Kкрасноярск, трагедии, власть, события
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Так будут или не будут введены отрицательные ставки по валютным депозитам? Что имеет в виду Центробанк, который обещает, что обычных людей это не коснется?...

5 88 6 109824 16.10
8читать ;смотреть
Kэкономика, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8123932
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4234066

Сегодня в эфире