Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог договориться о формировании правительства

Он сообщил об этом президенту страны Реувену Ривлину и вернул ему мандат. Нетаньяху сделал свое заявление за два дня до истечения предельного срока, которым располагал для создания правительственной коалиции. Глава государства объявил, что теперь поручает формирование кабинета министров лидеру оппозиции Бенни Ганцу. Осенью в Израиле прошли парламентские выборы, которые не выявили явного победителя. Ни одна из основных политических сил не может сама сформировать правительство. Как пишут израильские СМИ, Ганц так же, как и Нетаньяху, может столкнуться с проблемами при попытках найти партнеров для коалиции.