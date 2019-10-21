Суд в Красноярске арестовал всех трех фигурантов дела о прорыве дамбы на золотоносном прииске

Один из обвиняемых признал вину и рассчитывает заключить сделку со следствием.

Суд Железнодорожного района Красноярска сегодня арестовал на два месяца трех обвиняемых – гендиректора компании «Сисим» Максима Ковалькова, мастера горного участка Евгения Александрова, а также начальника участка Андрея Еганова. Из них лишь последний признал свою вину и раскаялся, передает ТАСС. Ковальков же просил оставить его на свободе, чтобы он мог заняться организацией помощи пострадавшим в ходе прорыва дамбы.

Прорыв пяти дамб на предприятии произошел 19 октября. Поток воды смыл вагончики, где жили вахтовики. Погибли 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. По факту трагедии Следственный комитет расследует уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности работ, повлекшем смерть двух и более человек. Как сообщает РЕН ТВ, в одном из вагончиков также находилось добытое рабочими золото. Сейчас ведутся поиски драгоценного металла.

По версии следствия, дамбы на прииске были построены незаконно. Кроме того, СК утверждает, что сотрудники «Сисима» пытались вывезти важные документы из офиса компании.