Крупный пожар на востоке Москвы потушен

Сведения о пострадавших не поступали, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичного главка МЧС. Как сообщалось, на Амурской улице горел склад шиномонтажа. Площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров. По данным источника ТАСС в экстренных службах, произошло обрушение крыши на площади 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности из пяти возможных. В тушении участвовали около 130 человек и порядка 40 единиц техники. Были спасены 4 человека. Была угроза распространения огня на соседние здания, но этого удалось избежать.
2019-10-21T21:31:00+03:00
2019-10-21T21:31:41+03:00
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21:31, 21 октября 2019
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