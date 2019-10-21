После прорыва дамб в Красноярском крае пропало золото

Оно находилось в одном из снесенных потоком воды в вагончике вахтовиков. Об этом сообщает телеканал РенТВ. По его данным, сейчас поисковики пытаются установить местонахождения драгметалла. Напомню, авария произошла в ночь на субботу. Ее жертвами стали 15 человек, еще пять пока числятся пропавшими без вести. Сегодня суд Красноярска арестовал по этому делу гендиректора компании-владельца золотодобывающего месторождения Максима Ковалькова и еще двух человек.