Бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ

В качестве причины она назвала «Эху» смену председателя и исключение из него некоторых других членов. Она отметила, что никакой процедуры выхода нет, заявление написано, поэтому формально она уже не является членом Совета по правам человека.

«(Это решение принято – Э.М.) в связи с изменением руководства совета, в связи с изменениями в составе совета, которые были сегодня объявлены. Я начинала работу в совете, когда там руководителем был Михаил Федотов», — сказала она.

Т.Морщакова добавила, что правозащитники, исключенные указом президента из дальнейшего состава СПЧ, занимали «критическую позицию» по отношению к власти.

«Понятно, что все эти люди, которые перечислены в указе, занимают строгую критическую позицию по отношению к действиям публичной власти, когда эти действия нарушают права и свободы людей».

Ранее Т.Морщакова выступала против отставки с поста главы СПЧ Михаила Федотова. Сегодня указом президента его пост занял председатель Общественной палаты Валерий Фадеев. Из состава совета также исключены Павел Чиков, Екатерина Шульман, Илья Шаблинский и Евгений Бобров.