В центре Барселоны началась очередная акция протеста

Сотни манифестантантов собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Они требуют отставки главы ведомства. Многие участники акции держат в руках воздушные шары. Часть из них наполнены краской. Об этом сообщает газета El Pais. Организатором митинга является так называемый Комитет в защиту республики, который поддерживает независимость Каталонии. Пока инцидентов не зафиксировано. Акции протеста, переходящие в беспорядки, продолжаются в Каталонии уже неделю. Они начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам заключения каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, который был в 2017-ом году. В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.
2019-10-21T21:03:00+03:00
2019-10-21T21:03:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523463-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:03, 21 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Запах прав человека улетучивается из Совета по защите прав человека Эта пощечина – месть тишайшему Федотову и наиболее активным членам Совета за открытую правозащитную работу. Всем показано: реальная правозащитная деятельность никоим образом не должна ассоциироваться с президентом Путиным. Как говорится, близко не подходите…