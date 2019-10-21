В центре Барселоны началась очередная акция протеста

Сотни манифестантантов собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Они требуют отставки главы ведомства. Многие участники акции держат в руках воздушные шары. Часть из них наполнены краской. Об этом сообщает газета El Pais. Организатором митинга является так называемый Комитет в защиту республики, который поддерживает независимость Каталонии. Пока инцидентов не зафиксировано. Акции протеста, переходящие в беспорядки, продолжаются в Каталонии уже неделю. Они начались после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам заключения каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, который был в 2017-ом году. В результате беспорядков пострадали несколько сотен человек.