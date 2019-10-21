Британский парламент не стал сегодня повторно рассматривать предлагаемое премьером Джонсоном соглашение по Брекситу

Голосование заблокировал спикер Палаты общин Джон Беркоу. Он отметил, что сегодняшний вопрос по своей сути уже был рассмотрен в минувшую субботу. За это время обстоятельства не изменились. 19 октября парламент не стал принимать или отклонять соглашение по Брекситу. Вместо этого депутаты утвердили поправку, которая обязывает главу правительства просить Брюссель о переносе сроков выхода из Евросоюза на 3 месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена.