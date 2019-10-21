Московская полиция в два раза снизила сумму исковых требований к оппозиции

Об этом стало известно в ходе беседы истцов и ответчиков в Симоновском суде Москвы. Изначально полиция просила взыскать 18 миллионов рублей, а теперь требует менее десяти. По первому иску ответчиками указаны семь человек, в том числе Алексей Навальный. Второй предъявлен Георгию Албурову и Любови Соболь. МВД требует возместить ущерб, связанный с привлечением дополнительных сил и средств на обеспечение общественного порядка в ходе несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.