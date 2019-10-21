Руководитель комиссии СПЧ по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова вышла из совета

Об этом она сообщила Интерфаксу. По ее словам, четкой процедуры выхода из совета нет, никаких обоснований не требуется. Морщакова объяснила, что не хочет там работать.

Ранее сегодня президент Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека Михаила Федотова, занимавшего это пост с 2010 года. На его место назначен председатель Общественной палаты Валерий Фадеев. Кроме того, из состава СПЧ исключены политолог Екатерина Шульман, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. Одновременно в его состав включены исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и еще несколько человек.