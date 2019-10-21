Суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии в отношении местного жителя Дмитрия Хараева

Он должен выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. В суде отметили, что мужчина признал вину, раскаялся и «загладил моральный вред извинениями». У пострадавшего претензий не осталось. По версии следствия, во время несогласованного митинга 12 сентября Хараев распылил газовый баллончик в лицо росгвардейцу. Тот получил ожог роговицы глаза.