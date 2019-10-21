Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток ЛГБТ-активистку Полину Симоненко

Ее задержали накануне на Красной площади с листком бумаги, на котором было написано слово «Смерть». Девушку признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. В тот же день на Красной площади задержали активистку бессрочного протеста Ольгу Мисик. Она стояла с чистым белым листом бумаги. Ее отпустили без составления протокола.
2019-10-21T20:31:00+03:00
2019-10-21T20:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 21 октября 2019
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