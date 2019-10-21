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20:30, 21 октября 2019

Заключенные петербургского СИЗО «Кресты 2» признались в избиении арестованного

При этом факт вымогательства они категорически отрицают, — сообщили ТАСС в городском управлении Следственного комитета. Подчеркивается, что сотрудники «Крестов» к избиению заключенного не причастны. О случаях систематического избиения сокамерников в СИЗО №1 Санкт-Петербурга ранее сообщал правозащитный проект «Гулагу нет». По его данным, это делалось с ведома руководства и сотрудников изолятора. Таким образом, у заключенных вымогали деньги и заставляли писать явки с повинной.



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