Путин и Макрон созвонились и обсудили ситуацию на Украине

Лидеры двух стран также обсудили возможность проведения саммита в нормандском формате в ближайшее время.

В пресс-службе Кремля заявили, что лидеры сошлись на том, что альтернативы минским соглашениям для решения внутриукраинского кризиса нет.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе», — цитирует Кремль RT.

Ранее ситуацию на Украине и саммит «нормандской четверки» Путин обсудил с Ангелой Меркель. И в разговоре с Меркель, и в разговоре с Макроном, Путин сделал акцент на том, что грядущий саммит в нормандском формате должен быть тщательно подготовлен.