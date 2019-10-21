Росгвардия отрицает причастность к задержанию Дарьи Сосновской

Дарья Сосновская, избитая полицейским на митинге, пожаловалась в суд на бездействие Следственного комитета. Как сообщалось ранее, ведомство передало материалы для проверки в Росгвардию. Там, в свою очередь, отрицают причастность к задержанию девушки. Об этом «Эху» рассказал начальник пресс-службы Центрального округа Росгвардии Илья Кренжель.

«Сотрудники Росгвардии не принимали участия в задержании Дарьи Сосновской. Соответственно, никаких материалов по этому делу в Главное управление Росгвардии по городу Москве не поступало».

Следственный комитет зарегистрировал заявление Дарьи Сосновской 12 августа, но до сих пор не сообщил ей о принятом процессуальном решении.