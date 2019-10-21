Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест фигуранта «московского дела» Никите Чирцову

На этом настаивало следствие, посчитав, что, оказавшись на свободе, он может вновь скрыться. Защита просила изменить меру пресечения на несвязанную с заключением под стражей. По словам адвоката Александра Боркова, его подзащитный уехал в Белоруссию еще до возбуждения уголовного дела и ничего о нем не знал. Чирцова обвиняют в применении неопасного насилия к представителю власти в ходе несогласованной акции 27 июля. По версии следствия, он толкнул в грудь сержанта полиции. Мужчину задержали в конце августа в Минске и выслали из страны, поскольку Россия объявила его в розыск. Однако, в Москве его задержали только спустя два дня после прибытия.