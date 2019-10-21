Фигурант дела о поджоге офиса «Единой России» Алексей Кобаидзе покинул страну

Об этом со ссылкой на следствие сообщил «Эху» его адвокат Максим Пашков.

Инцидент у офиса «Единой России» в Ховрине произошел в январе прошлого года. Активисты разбили там окно и бросили в помещение дымовую шашку. Было возбуждено уголовное дело о вандализме. Кобаидзе обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Участия в акции он не отрицал, но с квалификацией его действий не согласился. Еще один фигурант этого дела, аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов сейчас находится в СИЗО.