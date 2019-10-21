СПЧ на ближайшем заседании обсудит дело о беспорядках в Москве

Об этом сообщил «Интерфаксу» назначенный сегодня на должность главы Совета Валерий Фадеев. По его словам, он намерен поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они не реагируют на обращения потерпевших на прошедших летом несогласованных акциях.

Сегодня президент Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека Михаила Федотова, занимавшего это пост с 2010 года. Кроме того, из состава СПЧ исключены политолог Екатерина Шульман, глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский. Одновременно в его состав включены исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и еще несколько человек.