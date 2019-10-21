Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ подорожали на 11%

К открытию сегодняшних торгов на Московской бирже они подросли более чем на 7%.

Это произошло на фоне сообщений о предложении кабмина внести изменения в законопроект о значимых интернет-ресурсах. Как сообщал РБК со ссылкой на источник, правительство предложило доработать в нем норму о предельном размере принадлежащей иностранцам доли голосующих акций, увеличив ее до 50% минус одна бумага. Помимо этого в законопроект должны добавить критерии значимости сайтов.