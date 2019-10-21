Склад шиномонтажа горит на улице Амурская на востоке Москвы

Площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Площадь всего здания составляет 4 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, в ходе тушения спасены 4 человека. Источник в экстренных службах сообщает, что внутри еще могут оставаться люди. В тушении участвуют 30 пожарных расчетов, на место направлен пожарный поезд. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.