Склад шиномонтажа горит на улице Амурская на востоке Москвы

Площадь пожара составляет порядка 800 квадратных метров, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Площадь всего здания составляет 4 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, в ходе тушения спасены 4 человека. Источник в экстренных службах сообщает, что внутри еще могут оставаться люди. В тушении участвуют 30 пожарных расчетов, на место направлен пожарный поезд. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных.
2019-10-21T19:31:00+03:00
2019-10-21T19:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 21 октября 2019
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