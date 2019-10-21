Фигурант дела о поджоге офиса «Единой России» в январе прошлого года Алексей Кобаидзе покинул Россию

Об этом сообщил «Эху» его адвокат Максим Пашков. По его словам, сегодня он должен был со своим подзащитным отправиться на следственные действия, но ему позвонил следователь и сказал, что Кобаидзе уехал из страны. Адвокат уточнил, что подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Другой фигурант этого дела – аспирант Мехмата МГУ Азат Мифтахов – находится в СИЗО, а Елена Горбань под подпиской о невыезде.
2019-10-21T19:30:00+03:00
2019-10-21T19:30:57+03:00
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Эксклюзив Эха 19:30, 21 октября 2019
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