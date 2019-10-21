Правозащитники потребовали остановить ликвидацию движения «За права человека» Льва Пономарева

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копию заявления, которое, по данным агентства, подписали 100 человек. Авторы письма требуют от властей «прекратить любые формы давления на одну из старейших и авторитетнейших независимых правозащитных организаций страны». Они также попросили Минюст помочь организации в устранении «формальных нарушений для предотвращения подобного рода претензий в будущем».

В числе подписантов Светлана Ганнушкина, Генри Резник, Павел Чиков, Сергей Давидис, Григорий Мельконьянц, Зоя Светова, Лилия Шибанова, Николай Сванидзе и другие.

Минюст 15 октября подал иск в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «За права человека», ранее признанное «иностранным агентом».

В качестве указаны неоднократные и грубые нарушения, допущенные организацией.